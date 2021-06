Sylvia Pasquel será homenajeada en el festival de cine de Durango

"He vivido la vida de una artista, lo efímero que es el trabajo, lo difícil que es conseguirlo y mantenerlo, así que cumplir 52 años de carrera es importante, porque sobreviví, porque subsistí y aquí estoy", dice de buen humor Sylvia Pasquel.

Con más de 50 años de trayectoria y alrededor de 30 largometrajes en su filmografía, Pasquel será objeto de un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Durango que arranca el próximo día 22.

La actriz ha participado en cintas como El diablo entre las piernas, ahora en cines; Santo vs Blue Demon en la Atlántida, Mi pequeño gran hombre y El sargento Capulina.

"No he tenido la fortuna de ser muy premiada en cine, porque no he hecho tanto, pero este premio lo atesoro y me siento afortunada", dijo esta tarde la actriz, durante la presentación virtual del certamen fílmico.

Junto con Pasquel, recibirá la Pluma Blanca, galardón recién instituido que toma su nombre de la primera película comercial que se realizó en esa entidad, en 1955.

El productor y realizador Alfonso Rosas Priego, realizados de cintas como Pedro Navaja y Vagabunda, también recibirá el premio a la trayectoria.

La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Durango se llevará a cabo del 22 al 26 de junio, presentando películas de México, España y Alemania, entre otros países.

La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin; Ricochet, con Andrés Almeida y Tolvanera, documental sobre una minera, forman parte de la representación nacional del festival; a ellas se suman las internacionales Los tomates escuchan Wagner, acerca de mujeres mayores campesinas; El laberinto de las tortugas y Un buñuel mexicano.

Alfonso Serrano Maturino, coordinador del FICD (por sus siglas), presentó el festival que el año pasado se canceló debido al COVID-19.

"Vamos a tener varias películas y eventos de talleres, conferencias, la Canacine hablará sobre la nueva normalidad en el cine y saber qué no espera de las exhibiciones, a la industria.