“Siempre van a encontrar un pero”, dice Belinda a quienes la critican

Belinda se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más prominentes del país, por lo que no es de extrañar que todo lo referente a la artista se halla bajo la lupa, siendo constantemente objeto de críticas.

Algo que la estrella pop parece no prestarle importancia, según reveló la propia cantante en una reciente entrevista para Vogue México y Latinoamérica, para la que posó en una sesión fotográfica.

Belinda mostró sin tapujos su sentir respecto a las críticas hacia su persona.

“Creo que cada uno tiene expectativas diferentes de lo que soy yo. Por supuesto que para mi familia espero poder ser la mejor versión de mí, el mejor ser humano posible, lo más empática con ellos y obviamente con la gente en general. Pero en cuanto a los medios o la gente que no me conoce, haga lo que haga yo como artista o como persona, siempre van a encontrar un ‘pero’”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

La intérprete de Dopamina manifestó que se siente tranquila con sus acciones, además señaló que todo lo que hace le nace del corazón y no por complacer a nadie.

“Mientras yo sepa lo que está bien y lo que está mal, me quedo tranquila y eso me da paz. No pienso mucho en ‘voy a hacer esto porque le va a gustar al público’. No, hago lo que me nace, lo que yo quiero y al final del día si el público me quiere quien soy, me van a seguir, van a seguir mi contenido, mis historias, mis canciones o mis actuaciones o lo que sea.”

“Beli”, como le llaman algunos de sus fans, además de desbordar sensualidad en su “photoshoot”, reveló sus secretos de belleza para la revista a través de un video donde muestra su rutina de belleza.

Para la artista, la belleza va más allá que la simple apariencia, pues asegura que “lo que hace que una persona brille es su personalidad”.