'¡Yo tengo el poder!'; Netflix revela el primer tráiler de He-Man

Netflix ha causado revuelo esta mañana al liberar en sus redes sociales el primer tráiler del remake de la serie de He-Man.

Al inicio del clip, Sorceres le dice a Skeletor, “Cada tanto intentas apoderarte de este castillo, pero nunca lo conseguirás”, a lo que el villano revira, “Tráeme a tu campeón”.

Mientras desfilan varios personajes como Hombre Bestia y Teela, casi al final de tráiler aparece He-Man para luchar con Skeletor. Todo esto ocurre mientras suena el tema I Need a Hero, que popularizó Bonnie Tyler.

A diferencia del remake de She-ra, hermana del Príncipe Adam, que consiguió atrapar a las actuales generaciones, de acuerdo con varios sitios especializados la futura caricatura está enfocada en las personas que crecieron con el universo MOTU (Masters of the Universe) y no en los niños o adolescentes de la actualidad.

Según dio a conocer la plataforma, la primera temporada de la serie se estrenará en dos partes, la primera el 23 de julio; en cuanto a la segunda, no se sabe aún la fecha de arribo. Si funciona, se planearán más entregas.

Las nuevas aventuras del llamado "Hombre más poderoso del universo" las ha dirigido Kevin Smith y el estudio de animación a cargo es Powerhouse, responsable del proyecto de Castlevania, que es original de Netflix.