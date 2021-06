Alcalde de Torreón pide a ciudadanos no violar reglamento

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, advirtió ayer que "si no queremos ser sujetos de una sanción, no violemos las reglas", en referencia a quienes manifiestan molestias por ser detenidos por agentes de Tránsito cerca de los bares y restaurantes de la ciudad, especialmente en el Distrito Colón y Paseo Morelos.

El mandatario local se pronunció sobre los supuestos señalamientos de algunos restauranteros o de conductores, quienes reclaman por el hecho de ordenar vigilancia especial a las afueras de bares y negocios de la calzada Colón y la avenida Morelos, hecho que deriva en diversas detenciones y sanciones al detectar a choferes con aliento alcohólico o estado de ebriedad.

"La instrucción en obvias razones no es de andar cazando automovilistas, pero el mensaje también es que la vigilancia resulta necesaria porque hay un número importante de gente que no entiende y que no debe conducir bajo los efectos del alcohol, si es cotidiano que van a un bar, en obvias razones, a consumir bebidas alcohólicas, también es cierto que no necesariamente tienen que conducir ellos, pueden tomar algún servicio de transporte o designar alguna a una persona", indicó.

Apuntó que el objetivo de la vigilancia en esas áreas, al igual que en el resto del municipio, es el de evitar accidentes y tragedias relacionados con el consumo de alcohol de parte de los conductores, situaciones que precisamente han causado ya episodios lamentables en meses anteriores y pese a las constantes recomendaciones de parte de las autoridades municipales, de consejos consultivos y de la sociedad en general.

MANTENDRÁN VIGILANCIA

De tal forma, Lara señaló que se mantendrá la vigilancia de los patrulleros de Tránsito y Vialidad, toda vez que se registra de forma paulatina una mayor asistencia a ese tipo de lugares de esparcimiento y en los que está involucrado el consumo de bebidas alcohólicas.

"Esa es una historia que ya la conocemos todos, si no queremos ser sujetos de alguna sanción, no violemos los reglamentos, sin embargo, los agentes tampoco deben estar buscando, cazando gente para tales efectos", manifestó el alcalde de Torreón.

Lara también dijo desconocer si en las últimas semanas se han tenido repuntes considerables en percances como volcaduras, aunque en todo caso el tema se analiza de forma permanente entre las direcciones correspondientes, así como de parte de la comisión de Movilidad en el Cabildo, el cual ordena acciones específicas en temas preventivos y operativos, todo de acuerdo a las facultades de los agentes viales.

Prevención

Buscan prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol. *El alcalde Sergio Lara llama a optar por alternativas como el transporte público o el conductor designado. *Advierte que no se dejarán de lado las vigilancias en áreas de bares y restaurantes, pues se busca evitar que ocurran percances trágicos. *También afirmó que no existe instrucción para cazar a los conductores. *No se informó si en las últimas semanas hubo un repunte en accidentes.