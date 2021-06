Desfasadas, máximas temperaturas en La Laguna

Este año, las temperaturas más calurosas se han desfasado en la Comarca Lagunera, pues históricamente se presentan en el mes de mayo y no en junio, como ocurre en la actualidad.

José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que el pasado martes fue el día más caliente en lo que va del presente año para Torreón, con una temperatura máxima de 42.7 grados centígrados, y se espera que estas máximas se mantengan durante toda la semana.

En San Pedro se alcanzaron los 44 grados centígrados al abrigo por la tarde y en el Cañón de Fernández, en Lerdo, fueron 45 grados como máxima. El previsor del tiempo dijo que esto se debe a un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, lo que ha impedido la entrada de humedad procedente del océano Pacífico, por lo que la radiación solar ha impactado directamente a la región, al no registrar lluvias, lo que ha ocasionado un aumento en las temperaturas durante el presente mes de junio, mientras que en años anteriores lo máximo en ambiente caluroso se presentó en mayo.

"Se están desfasando un poquito las máximas extremas, registrándose en la primera quincena del mes de junio, es por este sistema de alta presión en niveles medios, lo que también ha impedido que tengamos precipitaciones en el centro y norte del país, inhibe la entrada de humedad y ocasiona que los sistemas ciclónicos no ingresen al territorio nacional", comentó.

No obstante, indicó que en el noroeste y norte del país estas temperaturas serían lo máximo que se registraría en el presente año, en el sureste aún faltaría que se presentaran las temperaturas máximas extremas para este 2021, no obstante, en aquella zona afecta después del 21 de julio la canícula, que en la Comarca Lagunera no impacta. "Entra el verano entonces en el hemisferio norte, pero en la Comarca Lagunera lo más caliente llega en los meses de mayo y junio", expresó.

Cabe señalar que la temperatura máxima histórica en Torreón es de 44.8 grados centígrados, registrada el 31 de mayo de 2018, pero no se espera alcanzar este récord en el presente año.