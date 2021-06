Viven calvario en espera de cirugía en el ISSSTE de Torreón

El sistema de salud público rebasado y burocrático tienen a Socorro Salas Campa, de 79 años de edad, en espera de una cirugía de columna en el Hospital General del ISSSTE de Torreón "Dr. Francisco Galindo Chávez". Ingresó a la sala de Urgencias desde el pasado 9 de mayo del año en curso con diagnóstico grave de una infección de vías urinarias y una espondilodiscitis en lumbares 3 y 4.

Desde entonces, y por falta de material de osteosíntesis en la unidad para intervenirla, se ha puesto en riesgo la endeble salud de la mujer que lleva más de 30 días hospitalizada y que ya está cansada. Tiene llagas en las piernas, anemia y desgaste emocional.

"Es un calvario, ella ya me ha dicho que se quiere morir. Le digo: 'mamá, no me digas eso' y me dice: 'no, hija, es que ya estoy cansada, ¿cuándo me van a sacar de aquí?, ya me quiero ir, llévame a morirme a mi casa', es algo frustrante, impotencia", relató su hija, Isela Alvarado Salas.

En un inicio, los médicos les dijeron que primero había que atacar la infección de la señora. Le hicieron tomografías de abdomen por intestino extendido, la pasaron a piso para el control de la infección y el 18 de mayo les explicaron que era necesaria y prioritaria la cirugía de columna. "Nos dijeron que entre las lumbares está la infección, que necesitan retirar el hueso de vértebras infectadas y colocar prótesis para que siga sosteniendo la columna y liberar los nervios. Ella presentaba demasiado dolor y para eso le colocaron un parche con derivado de morfina con fecha del 20 de mayo, lo cual le quitó el dolor pero la tiene en parte sedada".

A un mes, Isela dice que la lucha no solo ha sido contra la enfermedad de su madre sino contra trámites burocráticos y la insensibilidad de las autoridades a nivel estatal y central, aunado a las deficiencias que existen en la clínica y la sobrepoblación que atienden.

Socorro requiere para su operación implantes interespinosos de PEEM o DIAM que no tiene en existencia el Hospital General del ISSSTE de Torreón. Se han hecho diversas solicitudes de reaprovisionamiento a la subdelegación médica estatal del ISSSTE y al Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, pero estas han sido rechazadas. La opción que tienen es adquirir por su cuenta el material para la cirugía mismo que tiene un costo de alrededor de 80 mil pesos lo que resulta complicado para la familia de la mujer para la tercera edad pues de momento no cuentan con los recursos económicos.

Isela expresó que "por la inmovilidad de mi mamá, ya presenta problemas médicos como anemia, inflamación y extensión de intestino, agua en el pulmón izquierdo, inmovilidad de piernas, lo que complica aún más la cirugía. Los doctores, el personal de enfermería, se han portado muy bien, por desgracia esto es a nivel administrativo y burocracia, aunado a la austeridad que presenta en el ISSSTE en medicamentos y materiales".

La familia de Socorro hace responsable al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de lo que pudiera pasarle y además, aseguraron que acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una queja por lo antes expuesto.