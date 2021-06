'Mala actuación no le permitió reelegirse'

La pésima actuación del alcalde Horacio Piña y la compra de votos, son los factores que influyeron para que el presidente municipal no pudiera reelegirse, aseguró el regidor independiente, Gonzalo Barrios.

"Da tristeza ver cómo nuestro municipio no sale del atraso, pues alcaldes van, alcaldes vienen y seguimos igual, sin progreso y creo que será la misma con la próxima administración municipal, ya que ganaron comprando votos y aprovechando la necesidad de la gente que vendió su voto a 200 o 300 pesos", declaró el regidor.

La falta de empleo en Matamoros y la pobreza de la gente, ha sido siempre un factor para que algunos partidos políticos compren votos, "como ocurrió en la elección del domingo 6 de junio y todos nos dimos cuenta que hasta le tomaban fotos a sus boletas para luego cobrar sus 200 pesos. Qué lástima" .

Lo que ayuda un poco a este municipio, dijo, es la comercialización del melón y sandía en esta temporada, pues los productores matamorenses ganan y también se generan empleos directos, hay más circulante y más ventas en el comercio.

Por otra parte, señaló que la opacidad en el manejo de los recursos por parte del alcalde Horacio Piña y la ausencia de obras, de pavimento, por ejemplo, también influyó para que le negaran su voto.

Añadió que muchas calles se encuentran en lamentables condiciones y el alcalde, pese a su preparación, desaprovechó la oportunidad que tuvo de pasar a la historia como uno de los mejores presidentes, ya que sucedió todo lo contrario, se irá como uno de los peores.

Agregó que los matamorenses libres, los que no venden su voto, no votaron porque están decepcionados de la actuación de los políticos de este municipio y no hay grandes esperanzas en la próxima administración.