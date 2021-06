Busca 'el gran momento latino'

Casi 40 años después de su debut en la serie Miami Vice, el actor latino Jimmy Smits espera que su nueva película, In the Heights, le cumpla "el sueñito" de desatar el "gran momento latino" en Hollywood, algo sobre lo que ha oído hablar desde aquellos comienzos.

La palabra "sueñito" es el centro de este filme sobre los hispanos de Nueva York y que se estrena este viernes, y Smits habló con Efe sobre cómo esta cinta le hizo renacer la esperanza de que haya un "verdadero despertar" de las historias de la comunidad latina de Estados Unidos en Hollywood.

"Tienen décadas hablando de eso y no pasa nada. Espero que In the Heights cambie eso. Ese es el sueño que no me abandona desde que comencé en esto", indicó el actor neoyorquino de origen puertorriqueño.

Aunque triunfar como actor fue un sueño personal desde la adolescencia, "la garra" para hacerlo realidad es una herencia familiar. Su padre Cornelis Leendert Smits y su madre Emelina Pola Smits eran inmigrantes que nunca dejaron de trabajar, incluso después de su retiro.

Emelina, en particular, creía en "la obligación" de devolver a la iglesia (católica) y a la comunidad las "bendiciones" que habían recibido. Según Smits, su madre no dejó de hacer trabajo voluntario hasta que su movilidad se vio afectada por los años.

"Me la hizo recordar mucho el personaje de la abuela Claudia, en In the Heights, que adopta a todos los jóvenes en Washington Heights", indicó el actor, quien aseguró que sus padres nunca le impusieron ninguna de sus aspiraciones, contrariamente a lo que hace su personaje con su hija Nina, interpretada por Leslie Grace.

"Mis sueños nacieron en la escuela secundaria en Brooklyn (Nueva York) y no han dejado de crecer, para mí y mi comunidad", aseguró Smits.

El actor abrazó personajes latinos desde sus inicios, en una época en la que la mayoría de sus colegas de la comunidad tendían a rechazarlos por temor a perder la oportunidad de alcanzar roles variados.

La decisión le salió bien y los personajes que interpretó no podían estar más lejos de los que usualmente le daban a actores latinos.

El papel que lo convirtió en un artista reconocido fue el de Víctor Cifuentes en la serie L.A. Law, que se transmitió entre 1986 y 1991. Ya para entonces había compartido carteles con Jane Fonda y Gregory Peck en la película "Gringo Viejo".

En 1995, protagonizó con Edward James Olmos Mi familia, la película con la que el cineasta Gregory Nava le dio seguimiento a su gran éxito con la cinta sobre Selena Quintanilla.

"En esa época pensamos que era el momento, pero el interés se deshizo", recordó.

Su trabajo constante lo llevó a convertirse en el primer latino en formar parte del elenco estelar de La Guerra de las Galaxias en 2005, cuando encarnó al senador Bail Organa, en Star Wars: Episode III: The Revenge of the Sith. La semana pasada fue homenajeado en Hollywood con una estrella.