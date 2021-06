Mantienen en Torreón vigilancia de aforo en transporte

El director de Movilidad Urbana de Torreón, Jorge Jiménez Favela, afirmó ayer miércoles que no se han dejado de vigilar los temas de aforos y protocolos sanitarios en las unidades del transporte público de la ciudad, al margen de la baja sostenida en casos del COVID-19 que tiene el municipio desde hace meses.

El funcionario indicó que de forma periódica se realizan diversas revisiones de campo por parte de los inspectores, quienes incluso mantienen un promedio de cerca de 100 multas mensuales entre los operadores que se resisten a la aplicación de los protocolos sanitarios o exceden los aforos permitidos por el Subcomité de Salud en La Laguna.

"No hemos dejado de vigilar, sobre todo puntualmente todavía las prevenciones para evitar los contagios del coronavirus, aunque es cierto que hay que reconocer que ha subido la movilidad, estamos en verde, pero sí, el servicio público lo estamos cuidando que no se relaje, que sigan utilizando el cubrebocas, que sigan respetando el cupo", dijo Jiménez, quien no dejó de reconocer que se trata de un tema "complicado", aunque no por ello se dejará de lado.

Además precisó el tema de las infracciones, mismas que se aplican en su mayoría por rebasar el cupo, que en estos momentos se debe tener en lo general un máximo de asientos ocupados por un solo pasajero, además de máximo cinco de pie en el pasillo, lo que permite tener una distancia social adecuada de al menos metro y medio. En caso de incumplimiento se imponen multas de 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), las cuales por pronto pago se reducen a 7.5.

"Son infraccionados aquellos que incumplen el reglamento, no se hace ninguna infracción improcedente, sin embargo saben ellos que si son afectados por algún inspector o que consideren improcedente alguna infracción, tienen el recurso de inconformidad, lo pueden hacer directamente en Tribunal de Justicia Municipal o en las mismas oficinas de Transporte hay un área de quejas, ahí la pueden presentar y que estén seguros que les vamos a dar el seguimiento", declaró el funcionario municipal.

Transporte público

Revisiones. * Se aplican mensualmente unas 100 multas por omitir protocolos contra el COVID-19, especialmente por superar el cupo de camiones y taxis. * Camiones pueden tener la totalidad de asientos ocupados, pero solamente 5 pasajeros de pie. *Taxis pueden tener un máximo de 3 pasajeros, en todo momento utilizando sus cubrebocas de forma adecuada.