Recompensas debieron entregarse tiempo atrás: Vida

Luego de que se dio a conocer que la Fiscalía de Personas Desaparecidas ofrecerá recompensas para quienes aporten información útil para localizar a personas desaparecidas, el colectivo grupo Víctima por sus Derechos en Acción (Vida) manifestó que esto debió exigirse desde tiempo atrás, cuando se percataron que las búsquedas no generaban resultados.

Ayer se dio a conocer lo anterior tras aprobarse la iniciativa planteada por el diputado Rodolfo Gerardo Walss, del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con Silvia Ortiz, representante del colectivo, hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) era quien realizaba estos ofrecimientos pero no en todos los casos. "La Fiscalía General de la República ya tiene años haciendo esto y dentro de la ley está establecido que debe existir esto. Acaba de salir a finales de mayo por parte del estado de Coahuila esta situación de la recompensa, esto es algo que debe existir", dijo e indicó que esto ya se había hecho con algunos casos de desaparecidos y no se había promocionado debidamente, sobre todo por temas presupuestales.

"Esta situación se debe y se exige que se haga, pues es definitivo que no están habiendo resultados en cuanto a la localización de las personas", dijo.

Apuntó que espera que lo anterior rinda frutos en los casos, pues en algunos otros no ha sido de ayuda. "Espero que en otros casos se dé con la localización, pues en mi experiencia no se ha logrado", dijo.

SIN DATOS DE PARADERO DE FANNY

Silvia Ortiz recordó que, en su experiencia, donde su hija Stephanie se encuentra sin localizar, la FGR ofreció 1.5 millones de pesos para dar con su paradero, no obstante, nadie ha aportado información. Desde el año 2016, que fue dada a conocer la recompensa, la cual sigue activa, no hubo una sola llamada de personas que ofrecieran información sobre el caso. "No hay ninguna pista que nos lleve al paradero o de que se sepa quién fue", dijo.