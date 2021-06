Christian Pinzón, ¿la nueva figura de Chivas para el Apertura 2021?

De acuerdo a Karina Herrera, reportera de TUDN, Pinzón se estaría integrando al Tapatío, equipo de la Liga Expansión, a la espera del visto bueno de Víctor Manuel Vucetich para tener minutos en el primer equipo.

El jugador tiene 22 años, tras hacer una pretemporada durante algunos meses con el equipo, será fichado para el equipo filial, en donde estaría a prueba para jugar en el primer equipo de Chivas en caso de que le llene el ojo a Vucetich.

Christian apenas fue elegido en la segunda ronda del draft de la MLS y según el reportero Patrick McCraney, los derechos del jugador estarán a cargo del Chicago Fire por los próximos 18 meses.

More #CFFC News: Fire 2021 draft pick Christian Pinzon is signing with Chivas in Mexico. He's been on trial there for a few months. The Fire still hold his MLS rights for another 18 months.