Amanda Nunes reta a Kim Kardashian a combate de la UFC

La campeona de artes marciales mixtas, Amanda Nunes, retó a la 'influencer' y empresaria, Kim Kardashian, a una pelea tras una burla de Dana White, presidente actual de la Ultimate Fighting Championship (UFC) .

Todo ocurrió luego de que Dana White se burló del duelo entre la leyenda del boxeo Floyd Mayweather y el 'youtuber' Logan Paul, al considerarlo un espectáculo que no tiene sentido.

White explicó que ese encuentro no podría ser considerado como una pelea de boxeo, y lo calificó como algo por lo que la gente siempre estaría dispuesta a pagar, y fue con esto que comparó cómo sería una pelea de de Kim Kardashian contra Amanda, “¿Imagina que tan grande sería el combate?”, dijo para TMZ Sports.

Ante ese comentario, la atleta recurrió a sus redes sociales para preguntarle a la estrella del 'reality', Keeping Up With The Kardashians, si estaría dispuesta a hacerlo, aunque lo dijo en tono de burla “ Oye, Kim Kardashian hacemos esto?, LOL.”, escribió en Twitter acompañado de una captura con el comentario del presidente de la UFC.

Recientemente las peleas de personas que no se dedican al deporte de manera profesional han tomado mayor relevancia, como los de los hermanos Logan y Jake Paul.