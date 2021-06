Ricardo Olivares Porras deja cargo de Tesorero Municipal en Lerdo

Ricardo Olivares Porras dejó el cargo como tesorero municipal de Lerdo desde el pasado domingo, día en que se llevó a cabo la jornada electoral. La renuncia se hizo oficial este miércoles por parte del Ayuntamiento.

Los motivos por los cuales renunció son hasta ahora desconocidos pero trascendió que también renunció un funcionario de la Policía Municipal de Lerdo y otro del DIF Municipal.

Por parte del Ayuntamiento se informó:

"El Contador Ricardo Olivares Porras, presentó su renuncia como tesorero del gobierno municipal para emprender proyectos personales, en ese sentido, el gobierno que encabeza Homero Martínez Cabrera le desea éxito en lo que emprenda y agradece el tiempo que prestó su servicio a esta administración", cita el comunicado.

Olivares Porras ha ocupado distintos cargos en la administración municipal de Lerdo desde los anteriores gobiernos de extracción panista y priísta a lo largo de más de 15 años.

El Ayuntamiento de Lerdo también informó que en próximos días se dará a conocer a la persona que ocupará el cargo de tesorero municipal.

La salida de Ricardo Olivares fue inesperada, tanto, que también tomó por sorpresa al personal administrativo de la propia Tesorería Municipal a inicios de esta semana.

En esta importante área todavía no se cuenta por parte del Ayuntamiento ni con el perfil del funcionario que habrá de sustituirle, pues no se ha realizado ningún nombramiento, mientras el ya ex tesorero atiende los proyectos personales hasta ahora desconocidos por la opinión pública pero que de acuerdo con la premura de su salida no podían esperar.