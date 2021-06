Hay que entender el mensaje ciudadano: alcalde de Torreón tras derrota del PAN

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, admitió este miércoles que luego de los resultados electorales del pasado domingo, en los que el PAN cayó hasta la tercera fuerza política en Coahuila y se perdió por amplio margen la alcaldía de Torreón, se deberá de hacer una “reflexión muy profunda” dentro del partido, en la cual se analicen las causas de dicho declive y las maneras de salir adelante.

Cuestionado por medios de comunicación, el mandatario local señaló que es un tema que ha quedado ya en el pasado, pero no por eso debe ser dejado de lado de cara a las próximas elecciones y entre quienes integran en Partido Acción Nacional, de forma que se pueda entender el pensar de la ciudadanía que en la última elección optó por otras alternativas políticas.

“Para nadie es ajeno que yo milito en ese partido, tendremos que hacer una reflexión muy profunda, un análisis y tendremos que trabajar, seguir trabajando de frente a la gente… No hay que adelantarnos, pero si en obvias razones los resultados no han sido positivos en las dos últimas jornadas electorales, pues hay que entender el mensaje ciudadano y revisar qué es lo que tendremos que hacer dentro de los próximos meses, dentro de los próximos años”.

Lara Galván además reiteró que será la próxima semana cuando regrese a sus funciones como alcalde Jorge Zermeño, por lo que en consecuencia se realizarán una serie de enroques en la administración, comenzando por la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Movilidad Urbana, Autotransporte y demás.

Además reflexionó sobre la experiencia que le ha dejado en lo profesional encabezar la administración municipal durante los últimos meses, hecho que catalogó como “muy buena”.

“Tengo el gusto de haber participado en cinco administraciones municipales a la fecha, yo empecé desde ser un trabajador a nivel operativo más, un supervisor administrativo hace 23 años y he podido ir ascendiendo en responsabilidades durante estos años y bueno, ahora me tocó estar al frente estros tres meses y medio y me amplía el panorama de la experiencia que tengo, sé lo que se debe de hacer, sé lo que no se debe de hacer y me da la oportunidad de conocer Torreón de una manera más amplia, estar cercano a la gente”, finalizó.