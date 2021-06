Aún no hay acuerdo sobre instalación de parquímetros en Matamoros

Los comerciantes desmienten al tesorero municipal de Matamoros, Agustín Jaime Sifuentes Rojas, pues aún no han manifestado su acuerdo para la instalación de los parquímetros, aunado al hecho que el funcionario no los ha recibido para dialogar.

Lo anterior fue expresado por Eduardo Gutiérrez Lara, integrante de la Cámara de Comercio, quien asegura que no ha existido acuerdo en el tema de los parquímetros y hasta que no exista el consenso, no se podrán instalar.

“Sabemos, de manera extraoficial, que se pretende cobrar 8 pesos la hora de estacionamiento y es muy desproporcionado, pues en Torreón se cobran 4 pesos y en otros municipios todavía es menor el precio”, refiere Gutiérrez Lara.

Indicó que han hablado con los taxistas y locatarios del mercado Hidalgo y la situación es la misma, no han dialogado con las autoridades sobre la instalación de los parquímetros.

“De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio, Óscar De Ávila Alfaro, me mencionó que no ha llegado a ningún acuerdo con el tesorero sobre ese tema, lo que indica que el funcionario está actuando de manera arbitraria y desconocemos cual sea su interés o su prisa”, menciona el comerciante.

Más información en la edición impresa de mañana.