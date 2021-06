Facundo se burla de Bárbara de Regil con parodia por apoyar al PVEM

Durante la jornada electoral del pasado fin de semana, varias celebridades como Bárbara de Regil mostraron su apoyo al Partido Verde Ecologista (PVEM) a través de redes sociales en plena veda electoral, lo que les atrajo críticas por parte de internautas y colegas de la farándula, entre ellos, Facundo.

Tras la polémica, el presentador y humorista no perdió la oportunidad de burlarse de la intérprete de “Rosario Tijeras” a través de un video donde parodia a la actriz por “vender a su patria” como señaló en otro clip que también compartió en sus historias de Instagram.

En dicho metraje, Facundo parodia a Regil en su discurso a favor del PVEM, mientras luce una peluca castaña y un filtro que lo hace lucir femenino.

"Hola, yo la verdad es que nunca me meto en temas de política ni de fútbol ni de religión porque siempre me insultan y no me gusta. Pero he estado investigando por mis propios medios y me he dado cuenta que hay una propuesta realmente interesante; hay una propuesta que sí cuida nuestra ecología y sí cuida la tierra. Esta propuesta es de Bam Boo! Lifestyle", se le escucha decir a Facundo en tono de broma.

La parodia del conductor hace clara referencia al mensaje que Regil compartió con sus seguidores de redes sociales para promover el voto por el Partido Verde.

“Nunca hablo ni de política ni religión ni fútbol porque siempre se hace controversia, la gente siempre te señala. Yo siempre he estado a favor de las mujeres y la propuesta de refugios para mujeres y niños que son violentados del Partido Verde me parece espectacular y listo. Es todo, pero cada quien es libre de decidir y ya”, mencionó la artista.

Se retira lo dicho, nada de que no violó la veda. pic.twitter.com/15Mc4CCDeG — WHAT THE FAKE (@whatthefffake) June 6, 2021

Tras viralizarse la parodia de Facundo a Regil, la actriz fue cuestionada sobre su opinión respecto a las burlas del cómico por supuestamente haber recibido dinero del PVEM a cambio de promocionarlo, a lo que Bárbara se limitó a decir que no sigue al comediante porque su contenido (en redes sociales) no era de su interés y se defendió de las críticas en su contra.

"La verdad no sigo a Facundo, no me interesa su contenido; yo opino, es como si tú ahorita me opinaras sobre la religión, el fútbol; y luego yo te ataco; yo opiné eso no es un pecado, salir y opinar, todo mundo es libre de opinar y salir, eso no es un pecado, que la gente señale es otra cosa".

Le preguntaron a Bárbara de Regil acerca de su participación en Instagram promoviendo el voto por el Partido Verde, un día antes de las elecciones. La pregunta clara fue si había recibido dinero por ello, y dijo que no, que solo da su opinión. Pinche banda mal pensada. pic.twitter.com/UcMr9xFczv — Lic. en Fraudes y Alcoholes (@CtrlZeta__) June 8, 2021