Lambda García se disculpa, pero reitera apoyo al PVEM

Lambda García fue uno de los personajes del espectáculo que en medio de las elecciones lanzó una publicación apoyando al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que se ganó las críticas de la gente, pero también de otros famosos que lamentaron una situación así en medio de unas elecciones tan importantes y sobre todo, en veda electoral.

En una publicación en su cuenta de Instagram, escribió una disculpa, pero reprobó las ofensas en su contra.

"Escribo por aquí para dejar una enorme disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, todos tenemos derecho a decir nuestra opinión, pero creo firmemente en que la violencia y la ofensa siempre en toda situación está de más".

Y agregó: "No soy una mala persona, puede ser que tome decisiones equívocas, pero no soy una mala persona y la gente que me conoce lo sabe. Seguiré apoyando ideologías y propuestas que vayan con mi forma de pensar, y todos podemos hacer lo mismo, no siempre tenemos que congeniar en eso, y eso es lo bonito de ser tan diferentes. Vuelvo a disculparme con la gente que se sintió así. No fue mi intención. No nos violentemos, no nos agredamos, a seguir adelante y gracias a todos los que están leyendo".