Bruno Lage es el nuevo entrenador de Raúl Jiménez con Wolves

El lusitano se incorpora tras haber pasado 18 meses al frente del Benfica, al que llevó al título de la Primeira Liga en su primera temporada como entrenador. Después de haber entrenado en la academia de renombre mundial del Benfica, el técnico de 45 años tomó las riendas del primer equipo en enero de 2019 y guió al gigante portugués a 18 victorias de 19 y un récord de 103 goles.

Bringing you , - - footage of Bruno arriving at Molineux for the first time as our head coach...

Otra tendencia en la carrera de Lage es su trabajo en el desarrollo de jóvenes, incluyendo a Joao Félix, que se ganó el fichaje por el Atlético de Madrid, mientras que sus mejoras de Rubén Dias y Carlos Vinicius hicieron que ambos se fueran a la Premier League el pasado verano.

Al no haber jugado a nivel profesional, Lage se dedicó a entrenar desde muy joven, comenzando su trayectoria en la cantera del Vitoria de Setúbal en 1997, por lo que llega a Molineux con 24 años de experiencia.

"I'm happy, excited and have a big ambition to do great things for this club."

Our new head coach takes in Molineux for the first time.#WelcomeBruno pic.twitter.com/sKn7XrUV8m