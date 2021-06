Torreón, con tendencia positiva de empleo

La región está entre las cinco zonas con mayor tendencia neta de empleo en el país para el próximo trimestre del año. Encabezan el listado Saltillo, con 18 %; Guadalajara, con 17 %; Tijuana, con 16 %; Chihuahua, Hermosillo y Querétaro, con 14 %; y Torreón, con 13 %, informó Salvador Alcocer, gerente de negocios en Manpower.

Dijo que Coahuila presenta una tendencia de empleo del 15 %, 7 puntos arriba en comparación con el trimestre anterior y 19 puntos con respecto al mismo trimestre del año pasado. Torreón tiene un 13 % en sus expectativas de contratación, 15 % dice que va a aumentar sus plantillas, 2 % las va a disminuir y 81 % se mantendrá sin cambios, un 2 % no se ha definido.

Explicó que Saltillo tiene una expectativa de 18 %, de las mejores a nivel nacional, donde se han reactivado los sistemas productivos que el año pasado presentaban niveles negativos, pero hoy registran un mayor empuje, lo que se ve incrementado en la tendencia de empleo.

El estado de Durango tiene una tendencia del 11 %, en la capital es de 4 %. Alcocer indicó que es de las ciudades con signos positivos, pero que se mantienen cautelosas.

Refirió que la región norte, que comprende los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas, es la segunda en el país con mejores expectativas de contratación; alcanza un 12 %, pues existe una diversificación de industrias en estas entidades.

Señaló que en el país se tiene una tendencia neta de empleo del 9 %, que tiene una lectura positiva, pues se trata de una tendencia conservadora, pero, con respecto al año pasado, es un aumento considerable, ya que se encontraba en -10 o -9 % a causa de la pandemia por COVID-19.

Indicó que el sector de agricultura y pesca presenta una expectativa de 21 % en la contratación, ya que muchos de los cultivos de riego y zona son en estas temporadas, lo que aumenta la mano de obra; le sigue comunicaciones y transportes, con 20 %; manufactura y comercio, con 14 %; construcción, con 12 %; y minería y extracción, 10 %.

Consideró que hay una recuperación paulatina de los empleos que van caminando poco a poco. En esta encuesta se preguntó a los empleadores cuáles eran los tiempos en los que preveían recuperar los niveles de contratación que se tenían antes de la contingencia y 29 % dijo que les tomará 6 meses más, 32 % señaló que sería hasta el 2022.

Indicó que las empresas grandes son las que presentan una mayor expectativa de contratación.

ESPERAN REGRESAR A NIVEL PREVIO A LA PANDEMIA

Cerca de una tercera parte de los empleadores consultados estima regresar a sus niveles de contratación previos al COVID-19 hasta 2022, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup.

"El 32 % de los empleadores encuestados dice que va a regresar a los niveles de contratación pre-COVID-19 a lo largo de 2022, el 29 % estima lograrlo en los próximos seis meses, es decir, a más tardar en diciembre del presente año. Mientras que 16 % dice que no espera llegar a los niveles pre-COVID, porque se automatizó, porque su mercado cambió, porque encontró formas de ser más eficiente, pero no regresar a esos niveles de contratación, y el 22 % no sabe", precisó Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup LATAM.

La expectativa de la generación de empleos sería de unas 400 mil plazas para el cierre de 2021, luego de que al término del año pasado se tenía un déficit de 650 mil puestos, por lo que en este año no se van a recuperar los empleos perdidos en 2020 y menos regresar a los niveles pre-COVID, agregó Alberto Alesi, director general para México, Caribe y Centroamérica de ManpowerGroup.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup realizada del 7 al 27 de abril del 2021, los empleadores en México prevén signos alentadores para el empleo en el periodo comprendido de julio a septiembre del 2021.

15 POR CIENTO es la expectativa de empleo que tiene Coahuila en promedio, señala.