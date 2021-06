Un lugar en el silencio 2 llega hoy a cines de La Laguna

Luego de que la pandemia de COVID-19 diera un duro golpe a la gran pantalla, los cines poco a poco se han recuperado en la Comarca Lagunera; casi lucen como antes de la crisis.

La buena racha comenzó con Tom y Jerry y Godzilla vs. Kong; después llegaron otros filmes que generaron interés en la audiencia, como Ruega por nosotros, Cruella, El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo y ahora ingresa a La Laguna Un lugar en el silencio 2.

Luego de tener un exitoso estreno en Estados Unidos desde el pasado 20 de mayo, la cinta protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski se instala en la región con el objetivo de mantener al filo de la butaca y sin aliento a cada cinéfilo con su trama.

Tras los fatales acontecimientos sucedidos en el primer largometraje (2018), la familia Abbott (Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe) debe enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir.

Forzados a aventurarse en lo desconocido e intrigante, pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena.

La película, dirigida por el propio esposo de Emily, Krasinski (también forma parte del elenco), ha recibido muy buenas críticas; tan es así que en la popular página de Rotten Tomatoes cuenta con una calificación de 91 sobre 100, de acuerdo a las reseñas plasmadas de los usuarios.

"Otra obra que te deja sin aliento, elaborada con destreza y en la que cada sonido es una fuente de inquietud. Sus momentos impactantes no son trucos baratos sino aproximaciones inmersivas a lo que les sucede a los personajes", opinó David Rooney, de The Hollywood Reporter.

"Las criaturas siguen siendo espeluznantes, los sonidos siguen siendo interesantes, Emily Blunt sigue siendo la reencarnación de Sigourney Weaver y esta vez la historia expande su mundo", afirmó Brian Truitt, de USA Today.

Por su parte, Peter Debruge, de Variety, alabó la historia. "Tiende a creer que si has aceptado verla, la lógica no debería importarte. Un thriller bien ejecutado que dejará a la mitad de los espectadores preguntándose: '¿por qué no hicieron eso antes?'"

En una entrevista a Cinemablend, John Krasinski externó que puso en juego su matrimonio al pedirle a Emily que hiciera una escena bastante peligrosa en la que ella debía conducir en reversa mientras un autobús la seguía de frente a aproximadamente 64 kilómetros por hora. Tras charlar detenidamente y ver las medidas de seguridad, la actriz aceptó, según reveló el cineasta.

"El truco de Emily es tan real que creo que arriesgué mi matrimonio cuando la metí en el coche. Cuando le estaba explicando el inicio de todas las cosas que iban a suceder, le dije: 'vas a golpear a este doble; ese auto va a venir a un metro de ti y luego este autobús en realidad va a marcar a 40 millas por hora'.

"Su rostro decayó y dijo: 'pero no realmente', y yo le dije: 'no, no, el autobús viene hacia ti a 40 millas'. Eso es un autobús de verdad; ese autobús choca contra ese auto, y todo eso es totalmente real", explicó y añadió que la escena, la cual fue la primera que se rodó, se preparó durante tres semanas y se llevó a cabo en un día.

Elenco

Ellos figuran en la cinta

Emily Blunt como "Evelyn Abbott"

Cillian Murphy como "Emmett"

Millicent Simmonds como "Regan Abbott"

Noah Jupe como "Marcus Abbott"

John Krasinski como "Lee Abbott"