Roger Waters volverá a México

Tras el paro de actividades a consecuencia del COVID-19, los eventos vuelven con más fuerza que nunca, especialmente los conciertos.

En este caso, Roger Waters informó que estará de regreso en México, dado que los concierto que iba a dar el 7 y 8 de octubre, se trasladaron al 14 y 15 de octubre pero del año 2022.

Esta presentación formará parte de su gira "This Is Not A Drill Tour", según lo dio a conocer por medio de sus redes sociales, la cual está retomando luego de un año.

Roger Waters es conocido por ser uno de los músicos más importantes de la historia del rock, dado que se trata de uno de los cofundadores de la banda Pink Floyd.

Con 77 años de edad, sigue siendo un fiel representante del rock dentro de la industria musical, sin embargo, también ha sido parte de movilizaciones sociales, posicionándose como uno de los músicos activistas que han causado mayor conmoción en la audiencia.

Su ideología y firmes opiniones se pueden ver reflejadas dentro de su discografía, que fueron las mismas que impulsaron el éxito de su música.

Una de ellas, es la canción Money, sencillo del álbum "The Dark Side of the Moon" de 1973; dicha melodía cuenta con uno de los inicios más conocidos dentro de la música, junto con otras como Another Brick in the Wall del álbum "The Wall" de 1979 y Comfortably Numb del mismo.