Inician hoy cómputos municipales y distritales en Coahuila

Hoy inician los cómputos municipales en los comités del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y los distritales en los consejos del Instituto Nacional Electoral (INE), para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones federales, respectivamente. En Torreón se abrirá más de la mitad de los paquetes para recuento voto por voto, mientras que en el resto se procedería al cotejo de actas.

Georgina Aguirre, presidenta del comité municipal del IEC el Torreón, informó que se abrirán 472 paquetes para recuento, de los 889 que conforman el total de la elección, sin embargo, dijo que esto es para precisar datos o porque no se incluyó la suma, entre otras incidencias menores.

TAMBIÉN LEE: Gobernador de Coahuila trabajará con alcaldes electos para impulsar desarrollo económico

Los cómputos son la suma que realiza el comité correspondiente de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Comenzarán este miércoles 9 de junio a las 8:00 horas y deberán concluir, a más tardar, el sábado 12. Cada cómputo se llevará a cabo en las sedes municipales y distritales de IEC e INE.

Hay dos variantes a considerar en este proceso: el cotejo de las actas y el recuento de votos, que puede ser parcial o total.

VER MÁS: Se defenderá cada voto en recuento: PRI Coahuila

De acuerdo al artículo 38 de los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo en los procesos electorales en el estado de Coahuila, procede un recuento parcial cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, si los resultados de las actas no coinciden, si se detectan alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, si no existe acta en el paquete electoral, cuando existen errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas que no pueden corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar de la votación, cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido o candidato independiente.

El artículo 40 señala que procede el recuento total cuando exista indicio suficiente de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección de mayoría relativa y el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a un punto porcentual.

Elecciones

Representación proporcional.

* Los comités municipales del IEC deberán asignar las constancias respectivas a las candidaturas que resulten electas, además de asignar las regidurías por el principio de representación proporcional.

* Por parte del INE, se realizará el cómputo en el consejo general, donde se llevará a cabo la asignación de diputaciones de representación proporcional, en el caso de la elección federal.