Definirá IEPC cuántos paquetes irán a recuento en Gómez Palacio

En sesión extraordinaria, el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Gómez Palacio definirá cuántos paquetes habrán de ir a recuento por diversas circunstancias. Podría ser hasta el domingo e incluso el lunes que se entregue la constancia de mayoría a los candidatos ganadores en la elección de diputados locales por los distritos X, XI y XII de esta ciudad.

El consejero presidente en el IEPC, Jesús Martínez Pérez, informó que aún se desconoce el número de paquetes que podrían ir a recuento, de los 456 correspondientes al número de casillas instaladas entre los tres distritos el pasado 6 de junio que se desarrolló la jornada electoral.

"En lo relativo a cuántos paquetes se van a ir a recuento, no tenemos el dato exacto al momento, nosotros como consejo municipal tendremos una sesión extraordinaria el sábado y es entonces cuando se determinaría cuántas son las que se irán a este proceso", expuso.

De forma previa a dicha sesión se determinarán el número de paquetes entre los consejeros y en sesión, se formalizarán el número de paquetes a recuento, en la cual participarán los representantes de los partidos.

"El recuento procede cuando hay inconsistencias en las actas de los paquetes, si bien es cierto debe de traer su acta que corresponde al consejo, y el que va para el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) pero hay ocasiones en que llega el paquete pero no con dicha información, las que no llegan con el acta por fuera en automático se van a recuento, hay algunas actas si al momento de hacerla la transcripción no queda bien marcada la información en cuanto a los números", explicó el consejero presidente. En ese sentido, Martínez Pérez dijo que aún no hay ganadores oficiales, únicamente con base en los resultados preliminares, se tiene una clara tendencia.

Votaciones

Elecciones para diputados locales en distritos de Gómez Palacio.

*De los 18 mil 339 votos válidos en el Distrito X, 10 mil 473 fueron para Morena.

* De los 26 mil 043 votos válidos en el Distrito XI, 12 mil 225 fueron para Morena

* De los 25 mil 939 votos válidos en el Distrito XII, 12 mil 191 fueron para Morena.