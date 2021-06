Conozca las nuevas opciones del Infonavit

En abril se aprobó la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que permitirá lanzar nuevos productos financieros para trabajadores en activo o independientes y le da mayor flexibilidad a los derechohabientes de usar el ahorro de la subcuenta de vivienda.

Con esto, el Infonavit podrá otorgar financiamientos para la adquisición de vivienda nueva o usada, compra de terreno, ampliación, mejora y autoconstrucción, así como para el pago de pasivos hipotecarios o refinanciamiento de deuda relacionada con la vivienda y se podrán garantizar otros créditos con el saldo de la subcuenta de vivienda.

SISTEMA DE PUNTAJE

Uno de los principales cambios es el sistema de puntaje. Ahora, para solicitar un crédito hipotecario con el Infonavit se necesita un mínimo de mil 80 puntos y no los 116 del esquema anterior. Sin embargo, el instituto aseguró que más puntos no significan más requisitos, sino que se tomarán en cuenta otros factores para evaluar al solicitante y no sólo la edad, el salario y el ahorro en la subcuenta de vivienda.

De esta manera, si un trabajador cumple puntualmente con sus pagos con otras instituciones financieras como las mensualidades de su tarjeta de crédito, tendrá un mejor puntaje. Además, ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando, pero se seguirá evaluando la estabilidad laboral. Así, tener un empleo formal al momento de solicitar el crédito seguirá siendo el factor más importante, pero ahora, si el solicitante pierde su empleo, cuando retome su vida laboral no será necesario cumplir un año en el nuevo puesto para solicitar un crédito, pues ya su historial laboral lo respalda.

TERRENO Y AUTOCONSTRUCCIÓN

Otro de los cambios más esperados es la posibilidad de adquirir un terreno para la autoconstrucción de vivienda. Esto permitirá a los trabajadores construir su casa en la ubicación que les agrade y que cumpla con sus necesidades. Sin embargo, el terreno no puede estar en cualquier lugar.

Para evitar riesgos al patrimonio, se pide que el terreno no se ubique en zonas de alto riesgo. El lote debe tener acceso y conexión definitiva a energía eléctrica, acceso a agua potable, desalojo de aguas residuales y pluviales, alumbrado público, telecomunicaciones, así como recolección y disposición de residuos sólidos. Asimismo, debe contar con uso de suelo habitacional autorizado por el municipio.

El Infonavit estima que al menos 320 mil trabajadores tienen intención de utilizar su ahorro en la subcuenta de vivienda para adquirir un terreno en lugar de hacerse de una casa o departamento ya construidos.

Para guiar a los trabajadores en el proceso de la autoconstrucción, recientemente el Infonavit dio a conocer una Guía básica para la autoconstrucción de vivienda segura, la cual puede descargarse desde el portal de internet del instituto y ofrece recomendaciones de seguridad y materiales para edificar una vivienda.

Además, contiene criterios, procedimientos y recomendaciones para seleccionar el terreno y sobre cómo hacer el proyecto constructivo, preparar el terreno, la cimentación, instalar muros con refuerzo y losas de concreto reforzadas. El terreno, ya sea en propiedad privada, ejidal o comunal, también debe contar con una licencia o permiso de construcción.

TRABAJADORES INDEPENDIENTES

El Infonavit también permitirá que quienes cotizaron durante varios años, pero ahora son trabajadores independientes o dueños de su propia empresa, puedan acceder al ahorro de su subcuenta de vivienda. Esta opción va encaminada a personas de 40 a 60 años, con ingresos estables, a quienes se les abre la posibilidad de utilizar su ahorro en el Infonavit como enganche para un crédito de hipotecario.

Para diseñar un esquema de financiamiento para estas personas, el Infonavit aplicará nuevos métodos de perfilamiento de los acreditados para conocer sus formas de ingreso y evitar que caigan en cartera vencida.

El Infonavit estima que hay un millón de cuentas de personas de entre 40 y 60 años con más de 100 mil pesos ahorrados en la subcuenta de vivienda, con buenos ingresos, a quienes la banca comercial les puede ofrecer un crédito hipotecario.

SEGUNDO CRÉDITO

Las nuevas reglas permitirán el otorgamiento de créditos subsecuentes, siempre y cuando el derechohabiente liquide sus financiamientos precedentes. Antes de la reforma, los trabajadores sólo podían solicitar dos veces un crédito con el Infonavit, para compra o remodelación de vivienda, pero ahora se puede hacer en más ocasiones. Todo esto, anticipa el Infonavit, le dará mayor liquidez al mercado hipotecario tradicional de vivienda nueva y detonará la economía.

El Infonavit espera que con estos cambios, aunados a otros más que están por anunciarse, como el otorgamiento créditos para trabajadores temporales agrícolas, se logrará incrementar 18% la colocación de créditos en 2021, respecto al año pasado. Además el instituto tendrá que publicar el Costo Anual Total (CAT) de los financiamientos que ofrece y emitir estados de cuenta de manera física o electrónica, con una periodicidad no menor a un bimestre.