'Fueron 10 mil pesos', dicen sobre pago del PVEM por promocionarlo

El pasado fin de semana, influencers fueron señalados por haber participado en una supuesta "campaña millonaria" donde vendieron su opinión mostrándose a favor del Partido Verde Ecologista (PVEM).

Tras dicha polémica, algunos de ellos ya han sido cuestionados, otros han "dado la cara" por voluntad propia y otros tantos famosos se han dedicado a dar su opinión al respecto.

Entre los involucrados se encuentran Bárbara de Regil, el youtuber Alex Strecci, Brandon Peniche, Raúl "el Negro" Araiza, Celia Lora y Sherlyn, por mencionar a algunos de ellos.

Pero fue la influencer Fer Moreno, de Acapulco Shore, quien se decidió a hablar explícitamente sobre el tema por medio de un video lanzado en sus redes sociales, aclarando que no se trató de una campaña millonaria como habían señalado, sino de un pago de 10 mil pesos.

"De hecho ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí, en realidad fueron nada más 10 mil pesos, bueno, eso fue lo que se me pagó a mí".

En dicha declaración se disculpó con sus seguidores, pero esto no la libró de las críticas.

Por $10,000 pesos se vendió, y considera que a menor pago, menor delito. ‍♀️ pic.twitter.com/9NXyrQwyIy — Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) June 8, 2021

NO SE QUEDA CALLADO

Por otro lado, Facundo ha sido uno de los famosos que más han criticado y señalado lo que sucedió entre el partido político y los influencers.

A través de un video en sus redes, llamó "vendepatrias" a todos los involucrados en el escándalo.

"Hola, amigo influencer, sí, tú, que ayer vendiste tu opinión y quizás hasta tu voto a un partido político. Si el día de mañana te asaltan en la calle, se roban tu coche o crees que lo que estás recibiendo por lo que pagas de impuestos es muy poco, ¡no te quejes!, porque tú eres parte de la corrupción; sí, tú eres parte de la tranza de este país por recibir dinero sucio en plena veda electoral para hacer propaganda política a un partido en el que ni siquiera crees y que está haciendo trampa. Tú eres parte de la trampa, de la tranza y de la corrupción. Así que recuerda, amiguito influencer, eres un vendepatrias, y el día de mañana no te quejes por el lugar en el que vivimos, porque tú lo hiciste peor. Huevos, culeros", señaló.

Facundo ya había señalado que anteriormente se le ofreció una suma millonaria por dos tweets a favor de dicho partido, a lo que se negó no solo por tratarse de una práctica ilegal, sino también porque le parece "ridículo" tomar el papel de señalar una "opción" para México.

"Es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es horrible vender tu voto, pero es peor vender tu opinión".

SE ENFRENTAN

Lo sucedido también ha traído enfretamientos entre compañeros y viejos amigos, como fue el caso de Sebastián Rulli, quien señaló su descontento con la situación: "Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen 'no, es que a mí no me gusta hablar de política, ni de futbol, ni de religión, PERO estoy de acuerdo con algunas iniciativas' de unos partidos que se ve que les pagaron por decir esa estupidez".

Esto ocasionó que fuera Galilea Montijo quien saliera a la defensa de los involucrados, considerando que Raúl Araiza, uno de los compañeros de la conductora del programa HOY, fue uno de los ellos, quien además se ausentó del programa el pasado lunes.

Entre los reporteros que la abordaron el día de ayer, la cuestionaron sobre Araiza y las opiniones compartidas de Rulli.

"Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo; cada quien, pero que sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de política argentina, no le sé", declaró, asegurando también que la ausencia de su compañero no fue un castigo, sino que se encuentra en plena grabación.

ESTALLAN CONTRA ELLOS

Y mientras unos se arrepienten y otros prefieren el silencio, también hay quienes han manifestado su descontento con los señalamientos que se les han hecho.

Una de ellas fue la controversial Bárbara de Regil, quien no fue únicamente criticada por haber vendido su opinión, sino de hacerlo cuando ni siquiera se encontraba en el país.

"Yo di mi opinión, eso no es pecado", señaló la actriz cuando fue cuestionada sobre el tema, siendo además uno de los blancos principales de Facundo, pues Bárbara se "niega" a hablar de "política, religión y futbol" (según sus palabras), pero esta vez hizo una excepción.

Cuando se le cuestionó sobre si existió alguna suma monetaria por dicha instastory, la influencer no afirmó ni negó nada, pero se limitó a repetir "yo di mi opinión, eso no es pecado".

Le preguntaron a Bárbara de Regil acerca de su participación en Instagram promoviendo el voto por el Partido Verde, un día antes de las elecciones. La pregunta clara fue si había recibido dinero por ello, y dijo que no, que solo da su opinión. Pinche banda mal pensada. pic.twitter.com/UcMr9xFczv — Lic. en Fraudes y Alcoholes (@CtrlZeta__) June 8, 2021

Por otro lado, Laura G fue expuesta en redes por haber respondido una historia de un usuario de Guatemala tras haberla expuesto por dicha polémica.

"Vas y ch*ngas a tu rep*ta madre; eres un gato y yo sí puedo conseguir los demás porque la gente me desea", se lee en las capturas de pantalla, y aunque ella aseguró que se trata de capturas fake, las pruebas parecen contradecir sus palabras.