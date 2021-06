Solicitará PT recuento en Viesca

El candidato del Partido del Trabajo en Viesca, Jorge Vélez confirmó que solicitaron al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) un reconteo de votos, en la elección a la alcaldía.

Dijo que buscan que las 33 casillas se abran para que se revisen, ya que dijo el proceso estuvo plagado de irregularidades, pero el instituto aceptó proceder al reconteo de 15 paquetes, situación que dijo no van a permitir.

Incluso expresó que están preparándose para impugnar la elección, pues aseguró que documentaron todas las irregularidades que se cometieron para favorecer al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Ellos (el IEC), nos dicen que solo se revisarán 15 casillas, pero eso no nos sirve, por que hubo muchas irregularidades, la principal fue no permitieron que participaran muchos de nuestros representantes, porque argumentaron que no fueron registrados, cuando se les dio el nombramiento por parte del INE, pero ellos dijeron que no estaban en lista nominal y a parte dos días antes hubo un repartidero de dinero y de eso tenemos evidencias, por que quisieron comprar a una representante de casilla de nosotros".

Mencionó que otra situación por la que están pidiendo el reconteo de los votos es que no se hizo la suma real, pues para terminar rápido hubo presidentes de casillas que cerraron los paquetes sin revisar la diferencia de los sufragios entre lo que el resto de los integrantes de la mesa decía y lo cifra que en realidad correspondía.

"Usted sabe que es una jornada larga y mientras que los otros partidos aseguren sus votos para no perder el registro, ya no les importa quien gana, pero en mi caso el PT, que quedamos como tercera fuerza y en un descuido y hasta eso nos quiten".