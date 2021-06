Muere Jim Fassel, entrenador que catapultó a los Giants al Super Bowl

Los Giants informaron el martes que amigos de la familia les notificaron del deceso.

John Fassel, el hijo de Fassel y coordinador de equipos especiales de los Cowboys de Dallas, confirmó el deceso al diario Los Angeles Times. Le dijo al periódico que su padre fue llevado a un hospital de Las Vegas con dolores en el pecho y falleció cuando recibía tratamiento el lunes.

Fassel, el Entrenador del Año de la NFL en 1997, dirigió a los Giants entre 1997 y 2003, compilando una marca de 58-53-1. Su balance fue de 2-3 en la postemporada, incluyendo la derrota 34-7 ante los Ravens de Baltimore en el Super Bowl en febrero de 2001.

Las 58 victorias de Fassel le colocan por detrás de Steve Owen (153), Tom Coughlin (102) y Bill Parcells (77) en la tabla histórica de los estrategas de los Giants.

