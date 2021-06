Es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo: Galilea Montijo a Sebastián Rulli

Luego de que varios famosos generaron polémica al compartir sus preferencias políticas en plena veda electoral, en una presunta compra de mención en redes sociales, otros artistas han expresado su opinión.

Uno de ellos fue Sebastián Rulli, quien se lanzó en su contra con decepción.

"Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen 'no es que a mí no me gusta hablar de política, ni de futbol, ni de religión, PERO estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos que se ve que les pagaron por decir esa estupidez", declaró.

Raúl 'El Negro' Araiza fue uno de los involucrados en la polémica, por lo que su ausentismo en el programa HOY el lunes, generó dudas entre periodistas, por lo que abordaron a Galilea Montijo al salir de Televisa.

Al cuestionarla sobre las acciones de Araiza y la manera en la que Sebastián Rulli los criticó, ella no dudó en defender a su amigo.

"Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, cada quien, pero que sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de política argentina, no le sé", declaró.

Además, aseguró que Raúl Araiza no fue castigado por el programa y que su ausencia fue porque se encuentra grabando una telenovela.