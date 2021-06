Cannes proyectará fuera de competición Fast & Furious 9

Desde que el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, anunciara que esta 74 edición iba a estrenar un "blockbuster planetario", los rumores habían circulado en torno a la posible llegada de cintas como No time to Die o Dune, todas ellas desmentidas por el propio representante del Festival.

La organización señaló ahora en sus redes que se trata de "F9", dirigida por Justin Lin, que se estrenará en ese cine situado junto al paseo marítimo de la ciudad antes de su llegada a las salas francesas el próximo 14 de julio.

The planetary blockbuster is #FastAndFurious9 starring Vin Diesel, John Cena and Michelle Rodriguez! Great gift from @UniversalFR for the return of the Festival de Cannes, it will premiere at the Cinéma de la Plage before its release in France on July, 14. #Cannes2021

