Filtran fotografías de presunta golpiza de Remmy Valenzuela a primo y novia

Este lunes en redes sociales se publicaron las fotografías de la brutal golpiza que habría ocasionado el cantante regional mexicano Remmy Valenzuela a su primo y novia.

De acuerdo a la víctima femenina, el intérprete los habría amordazado y torturado, ocasionando lesiones graves en todo su cuerpo.

Actualmente ya existe una denuncia penal en contra de Remmy Valenzuela por parte de su primo Carlos Armando 'N' y su pareja, Katy Aracely 'N', a quienes habría golpeado en el rancho El Campito en Guasave, Sinaloa.

“Mi hijo no hizo nada, lo que hizo él no fue humano, ni con la chica, que no tiene vela en el entierro, ni con su primo hermano, que es su propia sangre ", declaró la madre de la víctima.

De acuerdo a información difundida en la red, el primo del cantante desempeña labores de vigilancia en el rancho, donde lo acompañaba su pareja el pasado domingo por la noche, cuando ocurrió el violento episodio.

Luego de volverse virales las impactantes imágenes, las redes sociales de Valenzuela se vieron 'inundadas' por comentarios agresivos y negativos en su contra.

Actualmente no existe ninguna declaración por parte del músico.