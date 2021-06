Lindsey Buckingham anuncia su primer disco sin Fleetwood Mac

Grabado en Los Angeles, ha sido compuesto y producido por el propio artista en su estudio y ya es posible disfrutar del primer anticipo, "I don't mind", que, según las declaraciones recogidas por Warner Music, "habla de los retos que afrontan las relaciones largas de pareja".

"A lo largo del tiempo dos personas encuentran la necesidad inevitable de aumentar su dinámica inicial con más flexibilidad, aceptación y la voluntad de trabajar continuamente en los conflictos. Es la esencia de una relación duradera. La canción celebra ese espíritu y esa disciplina", ha explicado el artista estadounidense.

“I Don’t Mind,” the first single off the new self-titled album, out 9/17, is available now. Listen and pre-order here: https://t.co/r4ATiBaVFb.

Tickets for the 2021 solo tour are on sale this Friday from 10am local at https://t.co/GS4y94DWEL. pic.twitter.com/D9WVieAwjZ