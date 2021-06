J Balvin reta al 'Canelo'; 'Lo invito a que se dé un par de madra… conmigo' 

J Balvin ha sorprendido a sus seguidores al querer subirse al ring con uno de los boxeadores más fuertes de la actualidad.

El cantante colombiano, le ha propuesto a su amigo, Saúl “Canelo” Álvarez, una pelea de exhibición.

Sus deseos, fueron expresados a través de un video en redes sociales.

“Ya que me ven haciendo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a Canelo a que se dé conmigo un par de madrazos que con una mano lo recibo”, dijo el autor del álbum Colores.

El reto tuvo una respuesta inmediata del pugilista tapatío.

“Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. Nomas quiero decirle que con los ojos cerrados y que con cuál mano quiere que le pegue. Encantado. Un honor”.

Tiempo después, J Balvin volvió a publicar un video tras ser aceptada su petición.

“Era un chiste. Yo no pensaba que Canelo me fuera a responder. Pero yo no puedo permitir que me haga una pelea con los ojos cerrados y que le elija la mano. Yo voy seguir con la música. Muchas gracias, hermano”.

Cabe señalar que, Álvarez mantiene una amistad con el artista urbano, que incluso fue uno de los invitados a su reciente boda con Fernanda Gómez en Guadalajara.