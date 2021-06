Fortnite sorprende con la llegada de su séptima temporada: Invasion Battle Pass

Bajo el nombre de 'Invasion Battle Pass', Fortnite comienza su séptima temporada con la 'Doctora Slone' como la anfitriona que guiara a los jugadores a través de las fuerzas del Orden Imaginada, para detener a los 'ovnis' que invaden la isla.

Nuevos Skins

Uno de los detalles que ha llamado la atención de los jugadores respecto a esta temporada es la llegada de los skins inspirados en el personaje de cómics 'Superman' y 'Rick Sánchez' de la serie Rick y Morty, los cuales pudieron ser apreciados en el video que Fortnite lanzó para promocionar su 'Invasion Battle Pass'.

Alien forces have invaded the Island while Doctor Slone leads the Imagined Order against them.

Team up with Guggimon, Rick Sanchez, Kymera and more as the cosmic war rages.

Jump into battle in #FortniteInvasion pic.twitter.com/BuuhnRNY3Q