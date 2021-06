Miguel Herrera se autonombra el Tigre numero uno

Camaleónico como es, Miguel Herrera acabó de desechar las plumas de Águila que le quedaban y se pintó las rayas de Tigre.

El "Piojo" ahora se dice el "tigre número 1", dispuesto a dar lo mejor de sí para llevar a este equipo donde debe de estar.

Herrera dio conferencia de prensa después de su primer día de trabajo con los jugadores felinos en el estadio Universitario. Dijo que tiene a un gran plantel… Lamentó que tenga que ar de baja a un delantero… Y aseguró que Florian Thauvin, refuerzo francés, no tiene la titularidad asegurada… "aunque lleva ventaja".

"Me siento contento e ilusionado por mi llegada… Desde este momento soy el Tigre número uno y defenderé esta la playera a muerte", manifestó convencido, aunque esa frase la dijo también cuando dirigía al América… "El pasado ya quedo atrás. Trataré de hacer las cosas lo mejor posible. Estoy contento con lo dispuesto que está este grupo…".

El grupo, afirmó: "Me recibió bien, saben que la temporada pasada no fue la mejor, pero solo es un bache… Hay calidad y cantidad y ojalá que pueda decir dentro de poco este es el mejor equipo que he dirigido y será obteniendo resultados".

UN EXTRANJERO SE IRÁ

Espera no moverle mucho al plantel: "Lo bien hecho no hay que tocarlo…", pero los cambios ya comenzaron. Julián Quiñones se fue al Atlas "Cuando llegué eso ya estaba acordado, no me lo achaquen a mí", pero además de eso tiene que dar de baja a un extranjero más, pues por reglamento, todo equipo en la Liga MX debe de registrar solo a diez… Y a Tigres le sobra uno, siendo Leo Fernández el señalado para irse. "Le dije que me deje a mí la decisión, vamos a esperar y no cerrarnos a nada, puede llegar alguien de último momento e insertarse en el equipo. Hoy nada está decidido"

"Julián ya no está en el plantel. Lo demás son rumores. Debemos reducir la cuota de extranjeros por reglamento. Ya decidiremos quién será. Debemos reforzar la parte defensiva y la de volantes pero si un mexicano llega, qué mejor… En lo último que debemos de pensar es en los extranjeros, porque tenemos que dar de baja a uno de ellos".

SOBRE THAUVIN

Y aseguró que aunque Florian Thauvin, quien tiene programado llegar el jueves a México, para ser pretenado el viernes, es el fichaje del torneo, la titularidad no la tiene asegurada: "Es una contratación importante, pero se llame como se llame no le pudo garantizar ser titular. Llega un campeón del mundo, tiene una gran carrera y eso le da ventaja, el costo también, pero va a entrar en competencia. Los 24 o 26 jugadores que van a estar en el primer equipo, no me importa como se llamen, al final estarán los once mejores y eso va desde la portería, no quiero ver a Nahuel cómodo, por eso hablé con Miguel (Ortega), quiero que lo apriete, porque si se equivoca que sepa que su puesto está en riesgo".

Afirmó que Guido Pizarro seguirá siendo el capitán: "Él ha funcionado y lo que bien funciona no hay que meterle la mano. Guido seguirá siendo el capitán. Por su trayectoria se lo ha ganado, pero la capitanía se mantiene por el día a día, por su disciplina, por cómo rinde, cómo se cuida, por lo que significa para el grupo…".