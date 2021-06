Daniel Bisogno provoca susto en Ventaneando tras casi ahogarse

El día de ayer, antes de comenzar el programa Ventaneando, Daniel Bisogno causó un susto entre todos los presentes en el set.

Poco antes de comenzar la transmisión en vivo, el conductor llamó la atención de sus compañeros cuando se levantó de su asiento y aventó el celular, lo que los llevó a darse cuenta de que Bisogno se estaba ahogando con pasas.

"Casi me muero público, no saben ustedes lo qué sentí, no me entraba aire por ningún lado, horrorosa, ya me había pasado otras veces" dijo luego de haber superado el susto.

De inmediato, los demás conductores le hicieron saber que se preocupan por él, pidiéndole que tuviera más cuidado.