Supremo de EUA falla contra migrantes con TPS

Miles de inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos no son elegibles para obtener la residencia permanente en este país bajo el argumento que este amparo migratorio representa una entrada legal al país, según un fallo unánime del Tribunal Supremo publicado este lunes.

Unas 400,000 personas, en su mayoría de El Salvador, viven en EUA amparadas por el TPS, programa que da permiso temporal de trabajo a los ciudadanos de una docena de países en los cuales el Gobierno de EUA determina que han ocurrido desastres naturales o existen condiciones de violencia.

Y este amparo se debe renovar cada 18 meses, lo que genera constante inquietud entre estos inmigrantes, que desde hace años buscan cómo regularizar definitivamente su situación en el país.

Dos de ellos fueron la pareja de salvadoreños que llevaron hasta la Corte Suprema su caso asegurando que eran elegibles para recibir la llamada "tarjeta verde" por estar amparados con el TPS.

Pero el Alto Tribunal consideró que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EUA establece que la elegibilidad para la residencia permanente requiere la "entrada legal" al país y que el TPS no borra el hecho de que ingresaron al país de manera irregular.

La demanda la habían interpuesto José Santos Sánchez y su esposa Sonia, un matrimonio salvadoreño que ingresó ilegalmente a los EUA en 1997 y, después de una serie de terremotos en su país, solicitó y recibió el TPS.

La pareja, que ha vivido por dos décadas en Nueva Jersey, argumentaba que había cumplido con el requisito de admisión legal cuando solicitó y obtuvo el TPS, una noción que han cuestionado los Gobiernos del expresidente Donald Trump y del presidente Joe Biden.

EL SUPREMO SE PONE DEL LADO DEL GOBIERNO

En el fallo de este lunes, escrito por la jueza Elena Kagan, el Supremo dictaminó que los Sánchez "no fueron admitidos legalmente y su TPS no altera ese hecho, por lo cual no pueden convertirse en residentes permanentes en este país".

La decisión del Supremo, sin embargo, no afecta a los beneficiaros de TPS que hayan ingresado legalmente con una visa temporal a Estados Unidos y que, por ejemplo, se hayan quedado en el país más allá de la vigencia de sus visas.