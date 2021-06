Regresan a clases 10 % de alumnos en Durango

Las escuelas particulares no han regresado en su totalidad a las clases presenciales ya que se está llevando a cabo un proceso gradual que se inició con las carreras cuyos alumnos requieren practicar en talleres y laboratorios, a quienes ya urgían a la reactivación, informó el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior de Durango (Fiesdur), Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez.

"Eso implica que aproximadamente un 10 por ciento todavía apenas de la comunidad estén retomando clases presenciales y virtuales", mencionó.

Asimismo, enfatizó que los estudiantes que desertaron temporalmente de las clases virtuales por diversos motivos, ya están regresando a sus actividades.

"Virtualmente tuvimos cuando menos en las universidades pertenecientes a la Fiesdur un número que iba entre el cinco y 10 por ciento que fue muy bueno para la situación que se estaba desarrollando en ese sentido de la educación virtual", indicó.

No obstante, la mayoría de esos estudiantes están regresando aunque todavía no se tiene un porcentaje de los que faltan, "todavía no se puede saber el número exacto de los que retornan ya presencialmente hasta que nos den ya la autorización de iniciar las actividades presenciales", mencionó.

Confió en que el próximo semestre ya se esté en condiciones de que todos vuelvan a las aulas.

"El plan y proyecto de todos es de que regresemos en agosto o en septiembre dependiendo de los ciclos como los inicien en cada universidad. Esperemos que las condiciones de salud así lo permitan", enfatizó.