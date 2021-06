Coahuilenses votaciones

SUPERAN

El Instituto Nacional Electoral (INE), informó que durante la jornada electoral del pasado domingo, la participación ciudadana en Coahuila superó la media nacional, esto al registrar un 57 % de votantes que acudió a las casillas.

De acuerdo con José Luis Vázquez, vocal ejecutivo del Consejo, la media se ubicó en 51 por ciento (%), mientras que en el estado fue de 6 por ciento más que la media del país.

Lo anterior, en base a los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

"Fue un poco más del 57 %, lo que fue un porcentaje interesante porque la media nacional preliminar anda en el 61 %".

Por lo que corresponde a las elecciones donde se eligieron diputados, manifestó que todos los paquetes electorales fueron recibidos a las 07:00 horas de ayer, por lo que se encuentran en resguardo para realizar el cómputo.

"Hay que reconocer a los 35 mil ciudadanos y ciudadanas que aceptaron ser funcionarios de mesas de casillas y que obsequiaron y dispusieron de su domingo, desde las siete de la mañana, hasta que cerraron para cumplir con la obligación ciudadana", dijo el vocal ejecutivo.

Recordó que durante las elecciones hubo algunas incidencias menores.

"Se presentaron las que tuvieron que ver con partidos políticos que llegaron a una casilla que no les correspondía y que no se les permitió estar ahí porque no venían en las listas del presidente de casilla", ejemplificó.

No obstante, el vocal ejecutivo señaló que estas fueron solucionadas en su momento.

Por otro lado, señaló que continúa la etapa del cómputo distrital, que es donde de manera oficial se determinará quién ganó las elecciones en cada distrito federal.

"Ahorita la información que tenemos es preliminar", explicó.

El miércoles se determinará si habrá un reconteo de votos y se estará en condiciones de entregar las constancias de mayoría y validez a los candidatos ganadores.

