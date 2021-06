A.B. Quintanilla 'desmiente' a Samuel García sobre 'su presentación' en Monterrey

Ante el triunfo virtual obtenido por Samuel García en la elección por la gubernatura de Nuevo León, se dio a conocer una lista de invitados al evento de celebración en la Macroplaza de Monterrey, en donde aparecen los Kumbia Kings, sin embargo, A.B. Quintanilla apareció en redes sociales para "desmentir" su presentación.

El líder de Kumbia Kings All Starz, aseguró en un video de Instagram que no estará en la ciudad regiomontana esta noche, y que no tiene programado ningún concierto en México hasta el año 2022.

“Este mensaje ahorita es Monterrey. Vi un poster que tiene una foto mía con todo mi grupo, y dice ahí que yo me estoy presentado en la Macroplaza (...) no se dejen engañar, no voy a estar, ni hoy por la noche, ni por el resto del año”.

El productor musical, explicó que debido a la pandemia se movieron muchas de sus fechas, en las cuales tenía contemplado estar en el país, sin embargo, tiene una gira en Estados Unidos que atender primero.

“Los extraño mucho, y te lo prometo. En el momento que sepa las fechas avisaré por medio de esta página”.

Sin embargo, su anuncio fue borrado de su cuenta de Instagram dos horas después de haberlo publicado, ya que no se trataba de su grupo el que estaba anunciado para este evento.

Por otra parte, la emoción de la presentación de Kumbia Kings, de Cruz Martínez, ha generando algunos memes que ahora son tendencia en Twitter; aquí te compartimos los más populares:

Yo: Odio a Samuel García También yo en la macroplaza en la celebración de Samuel con los Kumbia Kings: pic.twitter.com/unu8aTqL1a — Fabianzoid™ (@Freakaazoid) June 7, 2021

- Hola, quieres ir al festejo de Samuel a ver a los Kumbia Kings? *Enviar* pic.twitter.com/BWW7pfWcs9 — Miguel (@Mi0Geek) June 7, 2021

Ya estoy listo con mi hijo para ir a ver a los Kumbia Kings a la Macroplaza. pic.twitter.com/AcZPkKijDY — El Carlton (@elcarlton_) June 7, 2021

Súbete perra, vamos a la macro a ver a los Kumbia Kings pic.twitter.com/HhZjf79Dsl — MECHii✨ (@Mechiiko) June 7, 2021

me quiero burlar de los de monterrey por haber votado por ese pendego pero ellos van a tener a los kumbia kings gratis pic.twitter.com/CR4jgtqNol — Nesta Archeron's baby bee (@SailorMcQueen) June 7, 2021

Yo tratando de pedirle permiso a mi mamá para que me deje ir al festejo de Samuel García solo porque llevará a los kumbia kings pic.twitter.com/yPK9gSYWDy — si (@linaloveshes) June 7, 2021

Nosotros burlandonos de Samuel García // Nosotros al enterarnos que los Kumbia Kings estarán en Monterrey. pic.twitter.com/Ufaem79Qgu — Veeeeero (@Vero_GonzalezG) June 7, 2021

Yo durante los 6 años del gobierno de Samuel // Pero yo hoy en la Macro bailando ‘Te quiero a ti’ de los Kumbia Kings pic.twitter.com/NfENipZ7Fj — Cucs (@ElAntoniato) June 7, 2021