Reaccionan laguneros al Deporte Motor

Aficionados laguneros que siguen de cerca el Deporte Motor, se congratularon por la segunda victoria de “Checo” Pérez y consideraron que es una gran dosis de ánimo para el automovilismo mexicano.

“La carrera de “Checo” fue perfecta, primero porque el equipo le pidió cubrir las espaldas de Max Verstappen al no dejar pasar a Hamilton, lo hizo a la perfección y posteriormente se le abrió la oportunidad de ganar y no la desperdició, todo lo hizo bien. Me alegra mucho su triunfo y se nota que es un piloto que se ha ganado el cariño en la Fórmula 1, porque cuando terminó la carrera, además de su equipo, lo felicitó el equipo anterior”, afirmó Alejandro Soto Jurado, ferviente admirador de la Fórmula 1.

Por su parte, José y Cristian “Conejo” Cantú, laguneros inmersos en el automovilismo deportivo, señalaron: “fue una victoria muy importante para “Checo”, porque ayuda al equipo Red Bull a estar como número 1 del mundo. Fue pesado porque hubo una bandera roja y aunque él estaba en primer lugar, tenía atrás a Hamilton que ha ganado siete campeonatos mundiales y a Vettel, que ha ganado cuatro, ahí es donde traía demasiada presión “Checo” y la aguantó, eso habla de su temple y su valor, fue una gran victoria. Vimos la clasificación el sábado junto al hermano de “Checo” Pérez en Monterrey y desde ahí nos empezamos a saborear un fin de semana que ya es histórico y debe ser muy valorado”, concluyeron.