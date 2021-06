Avanza PRI-PAN-PRD en Congreso de Durango

Con el 57 por ciento de las actas capturadas y contabilizadas, a través del Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) en los cuatro distritos federales la tendencia refleja que la alianza Va por Durango aventaja en los distritos I y IV, mientras que Juntos Haremos Historia se quedaría con los distritos II y III de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión.

En el distrito federal I, Francisco Javier Castrellón Garza aparecía, a las 00:00 horas de este 7 de junio, con el 53.6 por ciento de las preferencias, mientras que en el distrito IV, Gina Gerardina Campuzano González, también postulada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, tenía el 42.3 por ciento de los votos.

En el caso del distrito II, cuya ventaja es para la alianza Juntos Haremos Historia, con el candidato Omar Castañeda los partidos Morena, PT y Verde Ecologista acaparaban el 51.8 por ciento de los votos.

En el corte, el distrito con menor margen de diferencia a nivel federal es el que tiene su cabecera en el municipio de Guadalupe Victoria. El PREP reflejaba al cierre de esta edición que Maribel Aguilera Chairez acumulaba el 45.4 por ciento de las preferencias mientras que María de Lourdes Martínez, de la alianza Va por Durango, reflejaba el 42.5 por ciento de los sufragios, una diferencia de solo 2.9 puntos porcentuales.

Los resultados preliminares apuntan a que la alianza Juntos Haremos Historia podría tener en riesgo su mayoría en el Congreso del Estado y en dos distritos federales.

De acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en la elección de diputados locales, con el 32 por ciento de las actas contabilizadas, la alianza Va por Durango se impuso en los cinco distritos que involucran a la capital duranguense, con Alejandro Mojica Narváez (I); Ricardo Pacheco Rodríguez (II); Francisco Londres Botello (III); Gabriela Hernández López (IV) y Patricia Jiménez Delgado (V).

Además, dicha alianza, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aventajó en el XIII, con cabecera en Lerdo, con Susy Torrecillas Salazar; y el distrito XIV, con cabecera en Cuencamé, con David Ramos Zepeda

Por el contrario, hasta el cierre de esta edición la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, mostraba ventaja con sus candidatos Alejandra del Valle Ramírez (X); Olga Rentería Delgadillo (XI), y Eduardo García Reyes (XII), todos con cabecera en el municipio de Gómez Palacio.

Sin embargo, el margen de diferencia entre los candidatos de ambas alianzas era mínimo considerando el lento avance en la captura de actas en el PREP en distritos como el VI, con cabecera en el municipio de Pueblo Nuevo; el distrito VII, en Santiago Papasquiaro; el VIII, en El Oro; y el XV, con cabecera en Nombre de Dios, por lo que la diferencia entre candidatos podía variar en el lapso de la madrugada.

DIVIDEN LOS FEDERALES

La elección de diputados federales marcó una notable ventaja para la alianza Va por México en los distritos I, con Javier Castrellón Garza, y IV, con Gina Campuzano González; ambos con cabecera distrital en la capital duranguense.

Mientras que la alianza Juntos Haremos Historia aventajó ampliamente en el distrito II, con cabecera en el municipio de Gómez Palacio, con su candidato Omar Castañeda González.

En lo que se refiere al distrito III, con cabecera en Guadalupe Victoria, la ventaja se mantenía ligeramente a favor de la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, Maribel Aguilera Chairez, pero con un margen del tres por ciento de votos de diferencia.

En las primeras horas del domingo, se registró el primer caso de incidencia, en donde la presidenta de la casilla de la sección 198 C -2 no se había presentado y no estaba el paquete electoral.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Durango anunció por medio de un comunicado: "En relación al reporte por desaparición de una persona del sexo femenino, quien fungiría como presidenta de una casilla en la colonia Héctor Mayagoitia, además de la no localización del paquete electoral, personal de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado acudió al domicilio de la mujer para iniciar con el operativo de su búsqueda, observando al interior de la vivienda el material electoral, por lo que dieron parte al INE para que se hiciera cargo del tema.

Posteriormente, los agentes investigadores al implementar el operativo de localización de la mujer lograron encontrarla, siendo ella de nombre quien manifestó que se había ausentado voluntariamente".

En tanto que en el Fidel Velázquez, rescataron aun varón que había sido privado de la libertad y agredido, quien señaló a cinco personas, mismas que fueron detenidas por Policías Investigadores del Delito y puestas a disposición del Agente del Ministerio Público.

Pese a ello, se reportó como tranquila la jornada sin incidentes mayores, así lo calificó el alcalde de Durango Jorge Salum, quien destacó la responsabilidad asumida por los actores políticos involucrados.