Desaprovechan descuentos en establecimientos de La Laguna tras votar

Pocos aprovecharon los descuentos en alimentos y productos que ofrecieron los restaurantes y comercios para quienes acudieron a ejercer su voto en la jornada electoral de ayer.

Alrededor de 30 restaurantes y 40 comercios participaron en esta iniciativa, sin embargo, pocas personas hicieron efectivas estas promociones. Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que algunos lugares tuvieron un descuento del 10% para los votantes en general y 15% para jóvenes de 18 a 29 años, al ser el segmento poblacional que menos acude a las urnas y uno de los más numerosos en la lista nominal. No obstante, indicó que el proceso estuvo muy tranquilo y pocos solicitaron estos descuentos.

"No toda la gente llegó a solicitar el descuento, sí tenían el dedo entintado pero la campaña no permeó lo suficiente, entonces mucha gente no sabía que había descuentos para quienes fueron a votar", comentó.

Recordó que el objetivo de la campaña fue el de impulsar el voto y la conciencia ciudadana, a fin de que más personas acudieran a las urnas para emitir su sufragio por el candidato de su elección, pero con la convicción de hacerlo por sí mismos, sin presiones de ningún tipo. Señaló que tampoco se reportaron incidentes relacionados con la Ley Seca.

Por su parte, Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que los negocios tuvieron distintas promociones, algunas de 3x2, otras de descuentos, en tiendas de autoservicio se regalaron cafés y en otros afiliados se hicieron promociones donde se dieron regalos a quienes mostraron el dedo entintado de haber ido a las urnas.

Los consejeros de la Canaco participaron, además, como observadores electorales, y visitaron distintas casillas, donde observaron una gran afluencia de votantes, pero en orden y con el cuidado de las medidas sanitarias.

Serna Muñoz dijo que se observó una buena participación y sobre todo, muy buena cooperación de la ciudadanía, por lo que confió en que se registre un bajo