Sergio 'Checo' Pérez se lleva la corona del Gran Premio

Soportando la presión del multicampeón Lewis Hamilton durante varias vueltas y con algunos eventos "fortuitos", el piloto mexicano Sergio Pérez se ciñó ayer la corona en el Gran Premio de Azerbaiyán, sexta carrera de la temporada en la Fórmula 1, la categoría reina en el automovilismo mundial.

Representando a la escudería Red Bull, "Checo" Pérez subió a lo más alto del podio en una carrera que ya es legendaria, pues nunca antes, en la historia de la Fórmula 1, se había dado una definición en una "re - salida" que convirtió a la competencia en una carrera a dos vueltas, en la que la adrenalina subió a niveles insospechados sobre el asfalto del circuito de Bakú.

El mexicano logró su segunda victoria de por vida en la Fórmula 1, la primera con la escudería Red Bull, ya que el año pasado había ganado el Gran Premio de Baréin, pero con los colores de Racing Point, cuyos mecánicos, ahora de Aston Martin, felicitaron ayer a Pérez de forma efusiva.

Con esta victoria, Sergio igualó el mejor registro que había logrado un piloto mexicano en Fórmula 1, Pedro Rodríguez, quien también se había apuntado dos victorias, en 1967 en Sudáfrica y en 1970 en Bélgica, antes de fallecer accidentado en 1971, durante las 200 millas de Norisring, Alemania. Pero además, sumó Pérez su undécimo podio en la categoría reina, apartado en el que supera a Rodríguez y por ello, ya los especialistas han comenzado a considerar a Sergio Pérez como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos.

11 VECES ha terminado Sergio Pérez en el podio de una carrera de la Fórmula Uno.

LA CARRERA

Se guardó un minuto de silencio en memoria de Max Mosley, expresidente de la FIA, y de Mansour Ojjeh, accionista de McLaren desde 1984.

En el arranque, "Checo", que salió sexto, avanzó dos puestos en la primera vuelta tras adelantar de gran manera a Carlos Sainz y a Pierre Gasly. En la gran recta de 2.2 kilómetros de la segunda vuelta Lewis Hamilton tomó el liderato tras rebasar al monegasco Charles Leclerc, quien luego fue superado por Max Verstappen y "Checo", quien lo pasó al finalizar la séptima vuelta.

La primera parada de Hamilton, en la vuelta 12, fue lenta, lo que aprovecharon Verstappen y Pérez; "Mad Max" paró en la 13, una antes que Pérez y ambos regresaron a pista por delante del Hamilton, que lanzó un ataque infructuoso que defendió el piloto tapatío, conservando su segundo lugar.

Pérez hizo un gran trabajo 'tapando' a Hamilton en beneficio de Verstappen, que comenzaba a escaparse en el primer sitio.

En el giro 24, cuando marcó la que entonces era la vuelta rápida, el mexicano ampliaba también su margen sobre el inglés, quien más adelante tuvo que arriesgarse y tomar una decisión que finalmente le costó cara.

Tras una calificación en la que hubieron cuatro banderas rojas, ya se hacía esperar el coche de seguridad ayer. Y este apareció por el accidente, en la vuelta 31, de Lance Stroll, que aún no había parado y tuvo un pinchazo en una rueda cuando estaba en el cuarto lugar.

AGUANTA PRESIÓN

En el relanzamiento, cuando la inmensa mayoría de los pilotos seguía con neumáticos duros, Verstappen se escapó y "Checo" siguió resistiendo con maestría las embestidas de Hamilton.

A falta de cinco vueltas y cuando se veía firme el 1-2 de Red Bull, Max sufrió un pinchazo en su rueda trasera izquierda, se estrelló y perdió una opción clara de éxito, abriéndose la de "Checo". Se generó entonces una total confusión. Tras decretarse entrada del auto de seguridad, se ondeó la bandera roja, ingresando todos los pilotos en la zona de pits y sin saber, ya que quedaban dos vueltas, si la carrera se reanudaría; y, en ese caso, de qué forma.

Finalmente, se decidió una re-salida desde parrilla a falta de dos giros. Hamilton adelantó a Pérez, pero no pudo frenar y se fue recto por la escapatoria, quedando fuera de combate y abriendo la puerta al triunfo del mexicano, quien hizo ondear la bandera a cuadros por delante de Sebastián Vettel y de Pierre Gasly, quien se mostró más que feliz en el podio durante la premiación.

"Checo" contuvo la enorme presión, festejó la victoria y ascendió, con 69 puntos, al tercer puesto de la clasificación mundial de pilotos, que sigue liderada por Verstappen, con 105 unidades, cuatro más que Hamilton, así como por Red Bull, que encabeza la clasificación de constructores con 174 puntos, 26 más que Mercedes, que ayer no pudo sumar, ya que Valtteri Bottas terminó 12 y Hamilton 15, perdiendo su racha de 54 carreras seguidas sumando puntos.

'FUE UNA MONTAÑA RUSA'

Posterior a la carrera, "Checo" declaró: "estoy muy contento, porque ha sido de locos. Lo siento por Max, porque hizo una carrera tremenda y se merecía la victoria. Hubiéramos completado un 'doblete' precioso", explicó el jalisciense, enfundado en una bandera de México. "Ha sido muy difícil hasta el final, Lewis (Hamilton) ha tenido un ritmo muy fuerte durante todo el día. Me estuvo presionando a tope desde el principio. En la re-salida no arranqué bien, salí mal, con Hamilton a mi lado. Tuve que arriesgar, él también lo hizo y le salió mal. Fue una carrera loca, una auténtica montaña rusa en la que fuimos a tope desde el arranque de la misma; casi no podía ni respirar, fue muy exigente en todo momento, pero conseguí mantenerme centrado", explicó un emocionado Pérez.

Clasificación de pilotos

Nombre Escudería Puntos

Max Verstappen Red Bull 105 Lewis Hamilton Mercedes 101 Sergio Pérez Red Bull 69 Lando Norris McLaren 66 Charles Leclerc Ferrari 52