'Me encantaría ser reguetonera'; asegura Eiza González

Eiza González se ha posicionado como una de las mexicanas con más éxito en los Estados Unidos, apenas hace unos días fue parte del top de las figuras más taquilleras de Hollywood, donde se encontró en el puesto número cinco.

Uno de sus proyectos más recientes es el reboot de Spirit: el indomable, donde presta su voz a uno de los personajes, así como también interpreta el tema musical principal de la película. Esta canción lleva por nombre Fearless, y la lanzó en una colaboración con Isabela Merced.

En el año 2012, Eiza estuvo en una producción musical, por lo que el día de hoy no ha descartado regresar a la escena de la música. En una entrevista donde habló sobre la película animada, tocó este tema externando su amor por el reguetón, admitiendo que le gustaría incursionar en este algún día.

"Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando", reveló la actriz.

Durante dicha entrevista, Eiza se permitió recordar sus inicios dentro de la música, que fue creciendo junto a su carrera actuando.

Eiza González ha logrado construir una fructífera carrera en los Estados Unidos, donde ha trabajo con personalidades fuertes de la industria de Hollywood.

Hace apenas unos meses atrás, González estrenó la película de Netflix I Care a Lot, donde participó como uno de los personajes secundarios con mayor relevancia, de la mano con la actriz Rosamund Pike. Además, también fue parte del elenco de la taquillera película Godzilla vs. Kong, uno de los estrenos más esperados del 2021.

Filmografía

Eiza ha destacado en películas como:

Baby Driver

Bloodshot

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

Alita: battle

I Care a Lot