Creador de How I Met Your Mother quiere retirar partes de la serie

La serie How I Met Your Mother gozó de gran popularidad y éxito desde su primera emisión en el año 2005. Logró cautivar a las audiencias gracias a su perspicacia para crear escenarios probables dentro de un plano de fantasía.

La narrativa contemplativa de su protagonista, "Ted", en búsqueda del verdadero amor fue la clave para crear un lazo cercano con los espectadores; sin embargo, desde su estreno a la fecha la agenda política con la que se mueve también el entretenimiento ha cambiado, y algunas de las clásicas "bromas" de la serie hoy en día ya no serían tan graciosas.

Esto es algo que sabe Carter Bays, uno de los creadores de la serie, quien señaló en sus redes sociales que "removería ciertas cosas" del programa.

Sin ser específico, Carter Bays señaló en un breve hilo de Twitter que le gustaría hacer lo mismo que George Lucas: entrar a la sala de edición y eliminar algunas de las cosas que, seguramente, ningún fanático de la serie extrañaría.

De hecho, en el año 2014 se hizo viral el hashtag #HowIMetYourRacism, donde miles de internautas expresaron su especial desagrado por el episodio "Slapsgiving", donde los actores adoptaron en sus personajes algunos estereotipos de Kung Fu, considerados ofensivos para la comunidad asiática.

Dicho "incidente" llevaría a los creadores de How I Met Your Mother a dar una disculpa pública por el daño. En los años siguientes, algunos servicios de streaming han optado por omitir o editar secuencias que actualmente son consideradas ofensivas en series como Community y The Office.