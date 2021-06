Mueren al menos 25 personas tras choque de trenes en Pakistán

El Millat Express se descarriló y poco después el Sir Syed Express chocó con él, dijo Usman Abdula, agente policial del distrito de Ghotki en la provincia de Sindh, donde ocurrió la colisión.

Pobladores, rescatistas y la policía estaban trasladando a los pasajeros muertos y heridos a hospitales cercanos, indicó Abdula.

Por el momento se desconoce qué provocó el descarrilamiento y la colisión.

#BREAKING:

Two express trains have collided in southern #Pakistan and at least 30 passengers were killed, police and rescue officials said. The Millat Express derailed and the Sir Syed Express train hit it soon afterward, police said. pic.twitter.com/EcWrUFKuvq