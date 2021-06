Se ve que les pagaron por decir esa estupidez: Sebastián Rulli

Luego de que se volviera viral la larga lista de famosos e influencers que publicaron videos en sus redes sociales para promocionar al Partido Verde Ecologista en el día de las elecciones, otras celebridades han emitido su opinión.

El primero en hacerlo fue el actor y youtuber Alan Estrada, quien criticó el comportamiento de sus compañeros del medio al ser evidente la venta del espacio.

Qué perro coraje, ya me voy de tuiter por hoy. Pero sépanlo, SE VENDIERON, LES PAGARON, deseo de verdad que haya consecuencias. — Alan Estrada (@alan_estrada) June 6, 2021

No, los culpables son ELLOS por aceptar un delito, ojalá haya consecuencias. https://t.co/mAhAeHJHAv — Alan Estrada (@alan_estrada) June 6, 2021

Ahora, Sebastián Rulli aseguró no poderse quedar callado, pues se topó con una gran cantidad de videos apoyando al mismo partido.

"Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen 'no es que a mí no me gusta hablar de política, ni de futbol, ni de religión, PERO estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos que se ve que les pagaron por decir esa estupidez", declaró.

Además se mostró molesto con su 'incongruencia' al asegurar que muchos de ellos ni votaron, ni tienen pasaporte mexicano, ni pueden votar.

"De verdad un poquito de congruencia, la dignidad no tiene precio", aseveró.