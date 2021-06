Filtran lista de famosos que 'vendieron' su voto al Partido Verde

Al llegar las publicaciones al Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a todas las figuras públicar a eliminar el contenido donde promocionan al partido, a la espera de posibles sanciones legales.

Personajes como Raúl Araiza, Celia Lora, Karla Díaz, Laura G, Sherlyn, Lambda García, Gabriel Soto, Eleazar Gómez, Isabel Madow, Romina Marcos, entre otros, fueron los involucrados en el escándalo.

Uno a uno, la cuenta de Twitter exhibió la lista completa de famosos involucrados.

Hilo de gente que en plena veda electoral está haciendo publicidad en al @partidoverdemex.

“Yo investigué”, “yo me informé”, “en mi opinión” = Me pagaron miles de pesos para hacer publicidad mediocre y cero transparente y no me preocupo porque en México no regulan esto.