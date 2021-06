Pide alcaldesa de Gómez Palacio a corporaciones mantenerse atentas para evitar actos violentos

La alcaldesa de Gómez Palacio Marina Vitela comentó que al momento se reporta un proceso tranquilo que espera concluya de esa forma, aunque sí llamó a las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno a estar atentos y evitar actos violentos.

Dijo que el único reporte que se tiene fue en el ejido El Compás donde la falta de funcionarios impidió se instalara la casilla a tiempo sin embargo dijo que será la autoridad electoral la que atienda el caso.

Asimismo, llamó a quienes en un acto desesperado pretendan robar casillas en ciertos distritos no lo hagan, por lo que Insistió en que las corporaciones deberán trabajar para evitarlo.

Dijo que es responsabilidad tanto de la Fiscalía General en el estado así como el propio gobierno estatal así como de los presidentes municipales "que todo camine bien".

Pidió que se investigue todo "no solo y no unas cosas si y otras no".