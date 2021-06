Defienden a Camila Cabello de 'body shaming' tras fotografías en Miami

Las imágenes de Camila en bikini, generaron críticas de diversos internautas por su silueta, cayendo en el 'body shaming' y atacandola solamente por su aspecto físico.

Tras convertirse en tendencia de las redes sociales, fans y seguidores de la joven de 24 años de edad salieron en su defensa y compartieron pensamientos en Twitter.

She is not even remotely obese. This country also has a major asshole problem. Move to Europe and we'll be better off by one.